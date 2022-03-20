كيفية مشاهدة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة

معلومات البث المباشر لمباراة ريال مدريد وبرشلونة

الكلاسيكو بين الغريمين ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني سيكون محط الأنظار اليوم، إذ يسعى النادي الملكي لتحقيق الفوز والابتعاد أكثر في الصدارة، في حين سيحاول برشلونة استغلال غياب نجم الفريق الملكي كريم بنزيمة بداعي الإصابة ومواصلة عروضه القوية بقيادة مدربه تشافي وانتزاع المركز الثالث من أتلتيكو مدريد، مع العلم بأن الفريق الكتالوني يملك مباراتين مؤجلتين الأمر الذي يرشحه للتقدم أكثر على جدول ترتيب الليغا في حال واصل سلسلة انتصاراته.

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني

• موعد الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة هو اليوم الأحد في الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة

• مواجهة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة ستكون منقولة عبر قناة beIN SPORTS 1 PREMIUM وbeIN SPORTS 1 ENGLISH وbeIN SPORTS 1 FRENCH.

• مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة ستكون متوفرة أيضاً على الإنترنت إذ سيتمتع مشتركو beIN بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT. للاشتراك اضغط هنا.

لمشاهدة الكلاسيكو وأهم الأحداث والبرامج الرياضية والترفيهية، اضغط على هذا الرابط للتعرف أكثر على الباقات واختيار الأنسب لك!