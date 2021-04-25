كيفية مشاهدة مباراة برشلونة وفياريال

معلومات البث المباشر لمباراة برشلونة وفياريال

مباراة برشلونة وفياريال فرضت نفسها كواحدة من أهم مواجهات اليوم الأحد بعد تعادل ريال مدريد مع ريال بيتيس السبت بدون أهداف، في إطار المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم، إذ يحتاج برشلونة الثالث برصيد 68 نقطة إلى الفوز من أجل معادلة ريال مدريد في عدد النقاط مع مباراة أقل للعملاق الكاتالوني، وهو ما يجعل ميسي ورفاقه يزيدون الضغط على الفريق الملكي أملاً في التقدم صوب قمة الترتيب في المراحل الأخيرة من عمر الليغا.

فياريال صاحب الأرض من جهته يحتل حالياً المركز السابع برصيد 49 نقطة والفوز سيجعله يتنزع المركز السادس على الأقل من ريال بيتيس (50 نقطة) كما سيمنحه دفعة معنوية هائلة قبل مواجهة ضيفه أرسنال في ذهاب نصف نهائي مسابقة الدوري الأوروبي الخميس القادم.

مباراة برشلونة وفياريال – كيفية المشاهدة

• مباراة برشلونة وفياريال سيكون موعدك معها اليوم الأحد في تمام الساعة 17.15 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

• مواجهة برشلونة وفياريال ستكون مذاعة عبر قناة beIN SPORTS 1.

• يمكنك مشاهدة مباراة برشلونة وفياريال أيضاً على الإنترنت إذ سيتمتع مشتركو beIN بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT. للاشتراك ضغط هنا.

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