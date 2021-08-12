موسم جديد ينطلق وأقطاب الليغا الثلاثة في أوضاع متباينة August 12, 2021 23:05 3:38 دقيقة غادر ميسي الليغا وترك برشلونة في موسم سيكون عصيبا على الكتالونيين، بمواجهة الغريمين ريال مدريد الطامح للعودة للتتويجات، وأتلتيكو الساعي للبحث عن لقب ثالث في منافسات الدوري الإسباني تحت قيادة سيميوني. تقارير إخبارية الدوري الإسباني ميسي -آخر الفيديوهات 3:38 دقيقة أقطاب الليغا الثلاثة في أوضاع متباينة 0:55 دقيقة أندية إسبانية تصادق على اتفاقية جديدة 0:52 دقيقة تسيتسيباس يحتفل بميلاده الـ23 بأفضل طريقة 0:40 دقيقة سابالينكا إلى ثمن نهائي بطولة مونتريال 0:47 دقيقة تشيلسي لن يفتح كامل مدرجات ملعبه ضد كريستال بالاس 1:10 دقيقة ناغيلسمان يشيد بـ"مونشنغلادباخ" 0:57 دقيقة روزه يتحدّث عن لقب الدوري الألماني 0:36 دقيقة روميلو لوكاكو ينتقل رسمياً إلى تشيلسي 0:42 دقيقة بييلسا يمدد عقده مع ليدز لموسم إضافي 12:05 دقيقة ما المركز الذي سيشغله ميسي في باريس سان جيرمان؟