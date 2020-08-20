موسم الـ"ليغا" سينطلق دون حضور جماهيري من قبل beIN SPORTS August 20, 2020 16:28 0:44 دقيقة سينطلقُ الموسمُ المقبل (2020 – 2021) من الدوري الإسباني دون جماهيرفي ظل استمرار أزمةِ فيروس ِ كورونا المستجد بحسب ما ذكرت إذاعة "كادينا سير". تقارير إخبارية الدوري الإسباني فيروس كورونا -آخر الفيديوهات 5:41 دقيقة إشبيلية يريد اللقب السادس وإنتر للعودة للألقاب 0:44 دقيقة موسم الـ"ليغا" سينطلق دون حضور جماهيري 0:29 دقيقة أبيدال يودع برشلونة 0:47 دقيقة اخر مباراة لـتياغو ألكانتارا مع بايرن ميونيخ 2:41 دقيقة أرقام واحصائيات قبل نهائي دوري الأبطال 0:45 دقيقة أنسو فاتي في تشكيلة المنتخب الإسباني للمرة الأولى 0:59 دقيقة إشبليه وإنتر في صراع محتدم على لقب الدوري الأوروبي 0:48 دقيقة جدول مباريات الـ"بريميرليغ" موسم 2020 -2021 0:28 دقيقة فوز هام للرجاء على الفتح الرباطي 0:47 دقيقة بوكا يعلن عن ثلاث إصابات بفيروس كورونا في صفوفه