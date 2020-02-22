موراليس يتحدّث عن هدفه الرائع في شباك ريال مدريد من قبل beIN SPORTS February 22, 2020 23:50 2:10 دقيقة عبّر خوسيه موراليس، لاعب ليفانتي، عن سعادته بالطريقة التي سجل بها الهدف الوحيد في شباك ريال مدريد اليوم السبت في الجولة 25 من الدوري الإسباني. -آخر الفيديوهات 3:03 دقيقة زيدان: "قدمنا أداء جيداً ولم نستحق الخسارة" 2:10 دقيقة موراليس يتحدّث عن هدفه الرائع في شباك ريال مدريد 0:36 دقيقة مصائب ريال مدريد لا تأتي فرادى - إصابة هازار مقلقة 4:06 دقيقة لايبزيغ المُذهل "يخنق" بايرن ميونيخ بـ"نقطة"! 3:35 دقيقة ريال مدريد يسقط أمام ليفانتي وبرشلونة في الصدارة 4:06 دقيقة ملخص مباراة لايبزيغ وشالكه 04 2:47 دقيقة ملخص مباراة مارسيليا ونانت 3:20 دقيقة مانشستر سيتي يُطيح بـ"ليستر" ويؤمن الوصافة 4:30 دقيقة رونالدو يسجل في مباراته الألف ويوفنتوس في الصدارة 0:45 دقيقة هاليب تتوج باللقب على حساب ريباكينا