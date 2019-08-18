وسجل موراتا هدف فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني في الدقيقة 23 بكرة رأسية بعد تمريرة عرضية من الإنكليزي كريان تيربيير القادم هذا الموسم من توتنهام الإنكليزي، قبل أن يطرد خورخي مولينا من خيتافي في الدقيقة 38 بعد تغيير لون البطاقة إثر الرجوع لتقنية الفيديو "فار"، ثم رينان لودي من صاحب الأرض في الدقيقة 42 لحصوله على إنذار ثان.

وكانت الفرصة قائمة أمام موراتا لإضافة هدف ثان من ركلة جزاء انتزعها الوافد الجديد البرتغالي جواو فيليكس، لكن الحارس دافيد سوريا تألق في وجه المهاجم السابق لريال مدريد ويوفنتوس الإيطالي وتشيلسي الإنكليزي.

إلا أن الهدف الذي سجله في الشوط الأول كان في نهاية المطاف كافيا لمنح أتلتيكو فوزه الخامس تواليا على خيتافي الذي لم يذق طعم الانتصار على جاره منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2011 (3-2).

وفي مباراة أخرى، سقط ريال بيتيس على أرضه أمام بلد الوليد بهدف للورين مورون (68) مقابل هدفين لسيرجيو غوارديولا (63) وأوسكار بلانو (89)، متأثرا بالنقص العددي في صفوفه منذ الدقيقة 8 بعد طرد مدافعه جويل روبليس.

وتغلب ديبورتيفو ألافيس على ضيفه ليفانتي بهدف سجله التشيلي غييرمو ماريبان في الدقيقة 54.