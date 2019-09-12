وأعلن ريال مدريد الخميس تعرّض مودريتش للإصابة في عضلات فخذه الأيمن، كاشفا في بيان "بعد الفحوص التي خضع لها اليوم لاعبنا لوكا مودريتش من قبل القسم الطبي في ريال مدريد، تبين أنه يعاني من إصابة عضلية في ساقه اليمنى. سنقوم بتقييم عملية تعافيه".

ولم يكشف ريال المدة التي يحتاجها الكرواتي (34 عاما) من أجل التعافي، لكن وسائل إعلام إسبانية كشفت أنه سيبتعد قرابة 15 يوما، ما يعني غيابه المؤكد عن مباراة الأربعاء المقبل ضد باريس سان جيرمان الفرنسي في الجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وانضم الكرواتي إلى لائحة المصابين في فريق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان والتي تضم حاليا أسماء عدة أبرزها البلجيكي إدين هازار، إيسكو، الكولومبي خاميس رودريغيز، ماركو أسنسيو والصربي لوكا يوفيتش.

