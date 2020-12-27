فبحسب صحيفة ماركا المقرّبة من النادي الملكي فإنّ اتّـفاقا وشيكاً بين النادي واللاعبِ يقوم على تمديدِ العقد الذي ينتهي بنهايةِ الموسم لعام ٍ آخر

مودريتش البالغ ُ من العمر خمسة ًوثلاثين عاماً، بدأ مشواره مع النادي الملكي عام ألفين واثنـَي عشر، قادماً من توتنهام، وأضحى أحد َ الرّكائز الأساسيّة في ريال مدريد، فحقق معه العديدَ من الألقاب أبرزُها لقبـَي الدوري الإسباني وأربعة َ ألقاب في دوريّ أبطال أوروبا.

قبل أن يُتوّج بجائزة أفضل لاعب ٍ في أوروبا والعالم عام 2018 وبحسب ماركا فإنّ مورديتش فضّلَ تمديد عقده مع ريال مدريد على الانتقال إلى الدوري الأمريكي أو القطري.

مداخلة مراسلنا أشرف بن عياد



