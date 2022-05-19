مودريتش يرغب في إنهاء مسيرته في ريال مدريد من قبل beIN SPORTS May 19, 2022 10:19 0:31 دقيقة قال لوكا مودريتش خلال حفل تسلمه لجائزة "الأسطورة" التي تمنحها جريدة "ماركا" الإسبانية إنّه يرغب في إنهاء مسيرته في ريال مدريد. مقابلات ريال مدريد لوكا مودريتش -آخر الفيديوهات 3:02 دقيقة إيفرتون ينظر لضمان البقاء من بوابة كريستال بالاس 0:31 دقيقة مودريتش يرغب في إنهاء مسيرته في ريال مدريد 2:27 دقيقة غولدن ستايت يحبط دونتشيتش 1:30 دقيقة فيليب كوستيتش: "إنها أفضل لحظة في مسيرتي" 5:36 دقيقة آينتراخت فرانكفورت يتوّج بلقب الدوري الأوروبي 1:25 دقيقة كأس الاتحاد الآسيوي: العربي يفوز على الرفاع 1:13 دقيقة ماذا قال كانتي عن مواجهة ليستر سيتي ؟ 1:05 دقيقة توخيل: "تشيلسي كان يستحق الأفضل" 0:52 دقيقة ليونيل ميسي الأعلى دخلاً 1:24 دقيقة رئيس الاتحاد الآسيوي يعتزم الترشح لولاية جديدة