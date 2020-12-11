ويحمل الـ"دربي" عنواناً واحداً هو "لا للتفريط بأي نقطة"، فأتلتيكو مصرّ على مواصلة مشواره في البطولة واستعادة اللقب المنشود منذ تحقيقه المرة الأخيرة موسم 2013-2014، وريال يريد محو الصورة المتردية التي ظهر بها منذ بدء الموسم والتقدم في الترتيب نحو الحفاظ على لقبه.

ويتفوق أتلتيكو على جاره ريال (الرابع) كونه متصدر الترتيب بـ26 نقطة رغم أنه خاض عدداً أقل من المباريات، ويتقدم عليه بفارق ست نقاط علماً أن اتلتيكو خاض 10 مباريات مقابل 11 لريال.

ويأمل الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب "لوس روخيبلانكوس" مواصلة مشواره الناجح الخالي من العثرات والمحافظة على سجل فريقه خالياً من الهزائم، واضافة ثلاث نقاط جديدة تحافظ على أقل تقدير على فارق النقطة مع سوسييداد.

في المقابل يعوّل الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الفريق الملكي على مواطنه كريم بنزيمة هداف الفريق وصاحب هدفي الخلاص في مرمى الفريق الألماني، بوروسيا مونشنغلادباخ، المؤهلين إلى الأدوار الإقصائية في دوري الأبطال.

واستعاد زيدان جهود قائده سيرخيو راموس بعد فترة غياب جراء الاصابة ما سيمنح الخطوط الخلفية حصانة اضافية سيما أنه في فترة غيابه كانت احدى الحلقات الأضعف في الفريق ما أدى إلى تفريطه بالعديد من النقاط.

ويمني ريال سوسييداد النفس بتعرض اتلتيكو لعرقلة تعيد له صدارة "لاليغا"، والخروج من دوامة التعادلات التي عانى منها في المرحلتين الأخيرتين مع فياريال (1-1) وألافيس سلبياً.

ويخوض برشلونة الذي تعرض لهزيمة ثقيلة الثلاثاء في دوري الأبطال صفر-3 أمام ضيفه يوفنتوس الإيطالي ما حرمه من صدارة المجموعة لصالح الأخير مباراة سهلة نسبياً مع ليفانتي.

ويحتل الفريق بقيادة مدربه الهولندي رونالد كومان المركز التاسع بـ14 نقطة (خاض 10 مباريات فقط).





