مواجهة فالنسيا وأتليتيكو مدريد تكتسي بالندية من قبل beIN SPORTS February 14, 2020 18:30 1:19 دقيقة أكد مدرب أتليتيكو مدريد دييغو سيميوني أن مواجهة فالنسيا في افتتاح الجولة الرابعة والعشرين للدوري الإسباني تكتسي أهمية كبيرة نظراً لأنه خصم قوي على ملعبه. بدوره صرح ألبيرت ثيلاديس مدرب فالنسيا أن المباراة ستكون صعبة أمام فريقٍ وصفه بالمتمرس. مقابلات الدوري الإسباني -آخر الفيديوهات 1:15 دقيقة الذوادي: المونديال سيسهم بخدمة أهداف قطر التنموية 0:51 دقيقة بين ديفيس ولو تشيلسو يعودان إلى تدريبات توتنهام 1:19 دقيقة مواجهة فالنسيا وأتليتيكو مدريد تكتسي بالندية 1:12 دقيقة مستقبل دوناروما مع ميلان مجهول 0:25 دقيقة البرتغال وبلجيكا وكرواتيا وسويسرا في الدوحة 1:22 دقيقة كلوب يجهل مصير صلاح في الألعاب الأولمبية 1:19 دقيقة درجال يأمل بتغيير النظام الأساسي للاتحاد العراقي 3:02 دقيقة أسرع الثلاثيات في تاريخ الدوري الإنكليزي الممتاز 0:52 دقيقة كابيلو حاول التعاقد مع ميسي 0:55 دقيقة بارتوميو: "نحن نساهم في تنمية مدينة برشلونة"