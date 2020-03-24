من قال إن الدوري الإسباني توقّف؟ March 24, 2020 08:35 2:32 دقيقة في ظل توقف مباريات الدوري قررت رابطة الليغا خلال الأيام الأخيرة المساهمة في تنظيم مسابقة للعبة فيفا 2020 بمشاركة نجوم الدرجة الأولى. هذا و تمكنت هذه المبادرة من جمع تبرعات فاقت 140 ألف يورو من أجل مكافحة وباء كورونا. -آخر الفيديوهات 6:18 دقيقة رسمياً: تأجيل أولمبياد طوكيو 2:12 دقيقة تأجيل تدريبات لاتسيو ونابولي مصدر ارتياح لتومازي 22:52 دقيقة كيف كانت مسيرة برشلونة قبل التوقّف القسري الكروي ؟ 2:32 دقيقة من قال إن الدوري الإسباني توقّف؟ 1:32 دقيقة مهند عبد الرحيم: "يجب أن نلتزم بالتعليمات الصحية" 2:37 دقيقة ارتياح ياباني لقرار اللجنة الأولمبية 11:23 دقيقة موجز الأخبار 1:15 دقيقة فيديو مؤثر جداً بصوت سيرخيو راموس 0:30 دقيقة إصابة الرئيس السابق لريال مدريد بفيروس كورونا 4:22 دقيقة فاتح تريم يعلن إصابته بفيروس كورونا