منافسة قوية بين الريال وبرشلونة وبيتيس وتراجع أتليتيكو وإشبيلية من قبل beIN SPORTS September 19, 2022 21:14 2:41 دقيقة قبل التوقف الدولي، يواصل ريال مدريد حملة الدفاع عن لقبه بنجاح ويلاحقه برشلونة في موسم يشهد عودة الندية بين الغريمين وينافسهم ريال بيتيس في حين يقدم كل من أتليتيكو مدريد وإشبيلية مستويات متواضعة. تقارير إخبارية الدوري الإسباني ريال مدريد برشلونة إشبيلية أتليتيكو مدريد -آخر الفيديوهات 2:41 دقيقة منافسة قوية بين الريال وبرشلونة وبيتيس 2:14 دقيقة أبرز ظواهر الـ"بريميرليغ" قبل فترة التوقف الدولي 3:05 دقيقة أونيون برلين يخطف أنظار عشاق البوندسليغا 0:43 دقيقة فيدرر يصل إلى لندن للمشاركة في كأس ليفر 0:38 دقيقة منتخب السعودية مستمر في برنامجه الإعدادي 0:49 دقيقة رابطة الليغا تحقق في هتافات عنصرية ضد فينيسيوس 1:02 دقيقة إقبال على أجنحة كأس العالم في السعودية والإمارات 0:57 دقيقة متاحف مشيرب تشارك في الحملة الداعمة لمنتخب قطر 0:39 دقيقة انطلاق الأنشطة التدريبية لمتطوعي كأس العالم 0:50 دقيقة استعداد تام لاستقبال جماهير كأس العالم