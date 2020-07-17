مناصرو ريال مدريد يتجمعون في ساحة "ثيبيليس" احتفاء باللقب من قبل beIN SPORTS July 17, 2020 20:38 2:43 دقيقة تجمع العشرات من مناصري ريال مدريد الذي توّج بطلاً للدوري أمس الخميس في ساحة "ثيبيليس" الشهيرة احتفاءً باللقب، وذلك رغم منع الشرطة لأية تجمعات خوفاً من انتشار وباء كورونا . تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 0:35 دقيقة عودة محتملة للجماهير في بريطانيا خلال الخريف 0:56 دقيقة شورله يودّع عالم كرة القدم ! 0:31 دقيقة توماس باخ ينوي الترشح لولاية جديدة 0:40 دقيقة ألكانتارا ينتظر اتفاقاً بين ليفربول وبايرن 2:48 دقيقة تعرّف على سبب تفوّق ريال مدريد على جميع فرق الليغا 2:07 دقيقة بنزيمة "الاستثنائي" يُبهر عشاق ريال مدريد 5:04 دقيقة ريال مدريد بطل الدوري الإسباني! 4:01 دقيقة مانشستر يونايتد يواصل رحلة البحث عن بطاقة أوروبية 2:56 دقيقة زيدان رفع سقف التحدي وانتصر مرة أخرى! 1:59 دقيقة راموس المدافع الهداف والقائد!