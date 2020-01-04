وكان برشلونة (40 نقطة) قد فقد فارق النقطتين مع "الملكي" بعد فوز الأخير في ميدان خيتافي بثلاثية نظيفة، ليصبح "البرسا" متصدراً بفارق الأهداف فقط عن غريمه و5 نقاط عن الثنائي أتلتيكو مدريد وإشبيلية. أمّا إسبانيول فما يزال يقبع في ذيل الترتيب بـ11 نقطة.

في ميدانه، تقدم إسبانيول المتقهقر هذا الموسم بهدف دافيد لوبيز (23) قبل أن ينجح الـ"بلاوغرانا" في قلب الطاولة في الشوط الثاني بفضل نجميه لويس سواريز (50) وأرتورو فيدال (59)، لكنّ الصيني وو لي كان لديه رأي آخر بمنح الضيوف هدف التعادل القاتل (88).

تجدر الإشارة إلى أنّ برشلونة استكمل المباراة منقوصاً من نجم وسط ميدانه الهولندي فرينكي دي يونغ الذي طُرد بالبطاقة الحمراء (75).

ملخص وأهداف مباراة برشلونة وإسبانيول (2-2) في الدوري الإسباني

نهاية المباراة: إسبانيول (2) - برشلونة (2)

دق 88: هدف - الصيني وو لي يمنح إسبانيول هدف التعادل في وقت قاتل بتسديدة متقنة على يمين الحارس نيتو.

دق 87: سواريز يهدر فرصة محققة لإضافة الهدف الثالث بعد اصطدامه بيقظة الحارس دييغو لوبيز.

دق 75: طرد - متوسط الميدان الهولندي فرينكي دي يونغ يطرد بالبطاقة الحمراء بعد تلقيه بطاقة صفراء ثانية مجانية في أقل من 9 دقائق.

دق 65: فاصل مهاري مميز من ليونيل ميسي يهدي إثره الكرة لسواريز والأخير رغم موقعه المثالي يهدر الكرة بعد تصد رائع من الحارس دييغو لوبيز.

دق 59: هدف - بديل راكيتيتش، التشيلي أرتورو فيدال يمنح برشلونة هدف التقدم برأسية قوية بعد عرضية رائعة بخارج الرجل من زميله لويس سواريز.

دق 50: هدف - الـ"بيستوليرو" الأوروغواياني لويس سواريز يباغت صاحب الأرض بهدف تعديل النتيجة بعد اقتناصه عرضية ذكية من الجناح الأيسر الطائر جوردي ألبا.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول: إسبانيول (1) - برشلونة (0)

دق 42: لويس سواريز يمر بجانب تعديل النتيجة ولكن كرته الماكرة تنهال على القائم.

برشلونة يعجز عن تهديد مرمى إسبانيول في ظل تكتر الأخير في مناطقه الخلفيه واعتماده على الهجمات المعاكسة التي اكتست صبغة الخطورة في أكثر من مناسبة.

دق 23: هدف - دافيد لوبيز يقتنص الهدف الأول لإسبانيول في الدربي رقم 171 بين الفريقين من رأسية متقنة بعد عرضية بالمقاس من مارك روكا.

20 دقيقة أولى اتسمت بجس النبض بين الفريقين حيث لم يبادر برشلونة المرشح لتحقيق الفوز بتهديد مرمى الحارس دييغو لوبيز.

بداية المباراة

إسبانيول - برشلونة.. تشكيلتا الفريقين