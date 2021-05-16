ملخص مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو من قبل beIN SPORTS May 16, 2021 21:01 3:01 دقيقة ملخص مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو التي انتهت لصالح الفريق الملكي وحافظ فريق العاصمة من خلالها على آماله للفوز بلقب الليغا. الملخصات الدوري الإسباني ريال مدريد -آخر الفيديوهات 1:28 دقيقة لويس سواريز بعد فوز أتلتيكو مدريد: "أنا لا أستسلم" 3:37 دقيقة ملخص مباراة برشلونة وسلتا فيغو 0:39 دقيقة زيدان ينفي شائعات رحيله عن ريال مدريد 3:01 دقيقة ملخص مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو 0:32 دقيقة شبيبة القبائل يعود منتصراً من صفاقس 5:23 دقيقة أتلتيكو مدريد يقترب من لقب الليغا وريال لا يستسلم 5:09 دقيقة أليسون يبقي على آمال ليفربول في التأهل للأبطال 0:29 دقيقة تعادل ثمين للرجاء المغربي من ميدان أورلاندو 0:39 دقيقة توتنهام يتخطى وولفرهامبتون بثنائية 0:36 دقيقة ميلر يفوز بسباق جائزة فرنسا للموتو جي بي