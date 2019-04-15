وبادر صاحب الأرض بافتتاح باب التهديف بقدم جوناثان سيلفا (45) قبل أن يتمكن الفرنسي كريم بنزيمة من تعديل النتيجة للنادي الملكي (51).

بهذا التعادل، بقي ريال مدريد في المركز الثالث برصيد 61 نقطة متخلفاً بفارق 4 نقاط عن أتلتيكو الثاني و13 نقطة عن المتصدر برشلونة. أمّا ليجانيس فقد رفع رصيده إلى 41 نقطة في المركز الحادي عشر.

ليجانيس 1 - 1 ريال مدريد .. ملخص اهداف واهم أحداث اللقاء

نهاية المباراة (1-1): ريال مدريد يخرج من ميدان ليجانيس بنقطة

- دق 84: بنزيمة مجدداً في عمل تحضيري للظهير الطائر مارسيلو والأخير يسدد بقوة لكن الحارس كويار حاضر للتصدي.

- دق 74: عمل تمهيدي رائع من بنزيمة، ينفرد على إثره أسينسيو بالحارس كويار والأخير يتدخل في الوقت المناسب.

على غرار ما حدث في الشوط الأول.. المباراة تعود لإيقاع الرتابة في ظل سلبية كبيرة اطبغ بها مردود الفريقين.

- دق 51: هدف ا الفرنسي كريم بنزيمة يعيد ريال مدريد في أجواء اللقاء بعد تمكنه من تسجيل هدف التعادل رغم تألق الحارس كويار.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول: ريال مدريد يتأخر بهدف على أرض ليجانيس

- دق 45: هدف ا بعد شوط ممل.. سيلفا يصدم ريال مدريد بهدف في آخر دقيقة من الشوط الأول من تسديدة مميزة بعد عمل تمهيدي ذكي من برايثوايت.

- دق 41: إيسكو يحاول من مخالفة قريبة على حدود المنطقة ولكن تسديدته افتقدت للتركيز.

25 دقيقة كاملة لم تشهد أية فرص حقيقية، حيث امتاز إيقاع اللقاء بالرتابة والملل في ظل تحفظ الفريقين وغياب الحلول الهجومية فردياً ودفاعياً.

- دق 15: برايثوايت قريب جداً من افتتاح النتيجة لصاحب الأرض غير أن رأسيته ابتعدت بقليل عن القائم الأيمن للحارس كيلور نافاس.

- دق 8: تمريرة ذكية من إيسكو لأسينسيو والأخير يسدد بسهولة بين أحضان ليجانيس حارس كويار رغم موقعه المناسب.

بداية المباراة

ريال مدريد وليجانيس - تشكيلتا الفريقين