على ملعب أيبوروا، أمسك برشلونة بزمام الأمور مبكراً بافتتاح باب التهديف عبر نجمه الفرنسي أنطوان غريزمان (13) قبل أن يتمكن من تأمين الفوز في الشوط الثاني بفضل هدفي ليونيل ميسي (58) ولويس سواريز (66).

بانتصاره الثمين قفز برشلونة إلى ريادة الليغا برصيد 19 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد الذي يخوض لاحقاً مواجهته على أرض ريال مايوركا المتواضع (المركز 18 بـ 7 نقاط)، أمّا أيبار فقد تجمّد رصيده عند 9 نقاط.

مباراة برشلونة وأيبار (3-0).. ملخص اهداف وابرز احداث المباراة

نهاية المباراة: برشلونة يسجل انتصاراً مريحاً على أيبار (3-0)

دق 86: ميسي مجدداً يقود "غارة" هجومية على دفاع أيبار ويتوغل بسلاسة قبل أن يهدي تمريرة على طبق لسواريز والأخير فضّل القوة في التسديد على اللمسة الفنية.

دق 83: ميسي يحاول توقيع الثنائية الشخضية والهدف الرابع لبرشلونة من مخالفة حرة مباشرة قريبة.

دق 66: هدف ثالث لبرشلونة - ميسي ينفرد بالحارس دميتروفيتش بعد فشل في تنفيذ خطة التسلل من دفاعات أيبار ونجم التانغو يفضل تمرير الكرة لصديقه المحبب لويس سواريز والذي أنهى بدوره الأمور بالهدف الثالث.

دق 58: هدف ثان لبرشلونة - ميسي يضاعف النتيجة للبرسا إثر عمل جماعي مثالي بين الثلاثي دي يونغ وسواريز وغريزمان.

دق 56: دي يونغ يقوم بعمل مهاري متميز ويمرر عرضية متقنة لسواريز والأخير ينهيها في المرمى غير أنّ الحكم أعلن سقوط القناص الأوروغواياني في فخ التسلل بفارق سنتيمترات قليلة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ربع ساعة أخير في هذا الشوط الأول لم يشهد أية مستجدات، حيث اكتفى البلاوغرانا بهدف التقدم في حين لم تكن لدى أيبار أي آليات هجومية واضحة لزيارة مرمى الحارس مارك أندري تير شتيغن واكتفى بانتهاج لعب العرضيات دون فائدة في ظل تماسك محور الدفاع الكتالوني بقيادة الفرنسيين العائدين أومتيتي ولانغليه.

دق 31: ميسي على غير العادة يتراخى أمام المرمى ويحرم برشلونة من إضافة الهدف الثاني.

دق 13: هدف لبرشلونة - الفرنسي أنطوان غريزمان يفتتح باب التسجيل للبرسا بعد تسلمه بينية مميزة من مواطنه لانغليه سمحت له بالانفراد بالحارس دميتروفيتش وتوقيع الهدف الافتتاحي للمواجهة.

دق 9: العائد كليمون لانغليه كاد يهدي صاحب الأرض هدف السبق من انزلاقية غير مركزة غير أن الكرة انحرفت عن طريق المرمى.

دق 5: لويس سواريز في محاولة مبكرة لافتتاح النتيجة لبرشلونة يراوغ لاعب أيبار بحركة فنية رائعة ويسدد كرة ساقطة من نصف الملعب بعد أن شاهد حارس المرمى متقدماً، غير أنّ تسديدته لم تكن مؤطرة.

بداية المباراة

برشلونة - أيبار .. تشكيلتا الفريقين