ملخص مباراة أتليتيكو بلباو وليفانتي November 10, 2019 17:34 3:11 دقيقة الملخصات -آخر الفيديوهات 0:26 دقيقة ترتيب هدافي الدوري الإسباني 2019 - 2020 1:21 دقيقة جمال الشريف يتحدث عن شرعية هدف محمد صلاح 3:52 دقيقة أتلتيكو مدريد يتألق ويقلب الطاولة على إسبانيول 4:34 دقيقة ليفربول يكرّس عقدته وصلاح يعود للتسجيل 4:15 دقيقة ملخص مباراة فولفسبورغ وباير ليفركوزن 2:03 دقيقة ملخص مباراة سامبدوريا وأتالانتا 5:33 دقيقة مانشستر يونايتد يتوازن على حساب برايتون 3:11 دقيقة ملخص مباراة أتليتيكو بلباو وليفانتي 3:35 دقيقة غلادباخ يواصل تألقه ويهزم بريمن بلا صعوبة 1:13 دقيقة إنديبندينتي الإكوادوري بطلاً لكوبا سود أميركانا