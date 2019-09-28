باحت قمة دربي مدريد بين الجارين أتلتيكو وجاره الضيف ريال بآخر أسرارها منتهية على نتيجة التعادل السلبي (0-0) السبت لحساب المرحلة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" بمدريد، لم ترتق القمة المرتقبة بين قطبي العاصمة الإسبانية إلى مستويات كبرى حيث لم تشهد فرصاً كثيرة، عدا القليل منها الذي تألق في ردها حارسا الفريقين يان أوبلاك وتيبو كورتوا.

بهذا التعادل، سيسمح كل من ريال مدريد (المتصدر مؤقتاً بـ 15 نقطة) وأتلتيكو الثالث بـ 14 نقطة، لريال سوسييداد (13 نقطة) بإمكانية تزعم الليغا وذلك في حال تمكنه من الفوز على مضيفه الصعب إشبيلية في موقعة أخرى الأحد على ملعب "رامون سانشيز بيثخوان".

أتلتيكو مدريد - ريال مدريد (0-0).. تابعوا ابرز احداث مباراة قمة الدوري الإسباني

نهاية المباراة: (0-0)

دق 82: أتلتيكو يعود لتهديد مرمى ريال مدريد بعملية هجومية منسقة افتقدت للتجسيم.

دق 75: كريم بنزيمة في أهم فرصة مدريدية في المباراة يسدد رأسية رائعة كادت تخترق مرمى الأتليتي لولا تعملق يان أوبلاك في رد الكرة بصعوبة وأناقة.

دق 57: غاريث بيل في موقع مثالي داخل المنطقة يسدد كرة عالية في سماء "واندا ميتروبوليتانو" مهدراً الهدف الافتتاح على ريال بغرابة.

بداية الشوط الثاني

لم يشهد الشوط الأول فرصاً واضحة للتهديف بل ولم يرتفع إيقاع المباراة بسبب الصراع التكتيكي المحتدم بين لاعبي الفريقين، حيث انتهجوا تكتيكاً متحفظاً مبني على عكس الهجومات دون المبادرة بالتهديد المباشر للمرمى، مع الإقرار بأفضلية نسبية للأتليتي صاحب الأرض من حيث الفرص المتاحة للتهديف.

نهاية الشوط الأول

دق 41: في ظل شح الحلول وفقدان الابتكار. طوني كروس يجرب حظه بتسديدة بعيدة المدى تألق في تحويلها إلى ركنية يان أوبلاك.

دق 39: البرتغالي جواو فيليكس يحاول مجدداً من تسديدة قوية لم تكن بعيدة على مرمى كورتوا.

دق 24: فيتولو يحاول مباغتة الحارس المدريدي بكرة ساقطة افتقدت للدقة المطلوبة.

دق 8: فيليكس سانشيز يتسلل بعد تمريرة مميزة من فيتولو وينفرد بالحارس تيبو كورتوا ويسدد كرة غير مركزة وغير مؤطرة في أول تهديد للمرمى "الملكي".

- بداية المباراة

أتلتيكو مدريد - ريال مدريد .. تشكيلتا الفريقين