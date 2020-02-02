على ملعب "كامب نو"، وقع ثنائية برشلونة اليافع فاتي في الدقيقتين 30 و32 بفضل تمريرتين ساحرتين للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، هدّاف الليغا (14 هدفاً)، في حين دوّن هدف ليفانتي الوحيد روبن روشينا (90+2).

بهذه الثنائية، بصم فاتي على رقم قياسي تاريخي حيث أصبح في عمر 17 عاماً و94 يوماً أصغر لاعب يسجّل ثنائية في تاريخ الليغا.

ورفع برشلونة رصيده إلى 46 نقطة متخلفاً بفارق 3 نقاط عن المتصدر ريال مدريد الفائز في قمة دربي العاصمة على ضيفه أتلتيكو 1-0. أمّا ليفانتي فقد توقف رصيده عند 26 نقطة في المركز الثالث عشر.

ملخص أهداف ومباراة برشلونة وليفانتي (2-1) في المرحلة 22 من الليغا

نهاية المباراة: برشلونة (2) - ليفانتي (1)

دق 90+2 (هدف): روبن روشينا يوقع هدف ليفانتي الذي طال انتظاره من تسديدة قوية باغتت الحارس تير شتيغن.

دق 87: آرثر ميلو يفقد الكرة في مكان حساس ليخطفها قناص ليفانتي روجير الذي سدد كرة عالية برعونة شديدة رغم موقعه المثالي أمام المرمى.

دق 81: يواصل رحلة البحث عن الهدف الأول ولكن بلا جدوى في ظل تألق الحارس الألماني تير شتيغن الذي أحبط تسديدة إنيس باردي.

دق 73: فاتي يواصل نشاطه وكاد يوقع هدفاً رائعاً غير أنّ ركلته الازدواجية افتقدت للتركيز ومرت بجانب القائم.

دق 70: جناح ليفانتي هيرناني يحاول من تسديدة بعيدة المدى لم تشكل خطورة على مرمى البلاوغرانا.

دق 66: ليفانتي في إحدى مبادراته الهجومية القليلة في المباراة يهدر فرصة تذليل النتيجة بعد تألق الحارس مارك أندري تيرشتيغن في صد التسديدة المباغتة لروجير مارتي.

دق 50: ميسي مجدداً قريب من تسجيل هدفه الأول والثالث لبرشلونة غير أنّ كرته افتقدت للقوة الكافية.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول: برشلونة (2) - ليفانتي (0)

دق 44: البرتغالي سيميدو يستخلص الكرة بشكل ممتاز ويمنح عرضية على طبق للفرنسي أنطون غريزمان ولكن الأخير تعامل مع الكرة بعد تركيز وسدّد بعيداً الأخشاب.

دق 36: ميسي مجدداً في التمرير، والمنطلق نيلسون سيميدو يقدم فاصل مهاري رائع ويسدد كرة صاروخية ردّتها العارضة.

بهدفه الثاني في مباراة اليوم، أصبح أنسو فاتي في عمر 17 سنة و94 يوماً أصغر لاعب يسجّل ثنائية في الليغا.

دق 32 (هدف): فاتي يعود لتوقيع الهدف الشخصي الثاني له وللبرسا في توقيت قياسي وفي نسخة كاربونية من الهدف الأول حيث تكفّل هو بالتجسيم وميسي بالتمرير، مستثمراً هفوة من الحارس أيتور فرنانديز.

دق 30 (هدف): الواعد أنسو فاتي يفتتح باب التهديف لمصلحة برشلونة بعد انسلال ذكي وإنهاء مميز سبقهما تمريرة ساحرة من الساحر ميسي.

دق 17: غريزمان يهدر كرة غريبة بعد انفراده بحارس ليفانتي.

دق 12: ميسي يقترب من هز شباك ليفانتي بتسديدة أرضية ماكرة انحرفت قليلاً عن المرمى.

بداية المباراة

برشلونة - ليفانتي.. تشكيلتا الفريقين