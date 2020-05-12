مقابلة حصرية مع نجم ريال مدريد وبرشلونة السابق لويس ميلا May 12, 2020 21:00 24:00 دقيقة لا تفوت الآن المقابلة الحصرية التي يجريها باسل طبال مع نجم ريال مدريد وبرشلونة السابق لويس ميلا مقابلات -آخر الفيديوهات 24:00 دقيقة مقابلة حصرية مع النجم لويس ميلا 4:39 دقيقة هل يعود البريمييرليغ يوم 12 يونيو القادم ؟ 3:24 دقيقة تيباس: آمل أن نعود في 12 يونيو 2:12 دقيقة كيف تقبلت الأندية خبر استئناف التدريبات الجماعيّة؟ 5:37 دقيقة الماجري يشخص وضع السلة الأوروبية في زمن كورونا 0:47 دقيقة رابطة الدوري الإنكليزي تضع شرطاً لحضور الجماهير 1:38 دقيقة ناصر العطية يتمنى مشاركة قطر في استضافة رالي داكار 0:39 دقيقة أتلتيكو مدريد يواصل استعداداته لاستئناف الموسم 0:55 دقيقة راموس سعيد بقرب عودة الدوري الإسباني 0:44 دقيقة لاعبو بايرن ميونيخ يدخلون معسكراً مغلقاً