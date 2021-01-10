معاناة ريال مدريد بسبب الأحوال الجوية مستمرة عقب لقاء أوساسونا من قبل beIN SPORTS January 10, 2021 20:38 1:09 دقيقة أكدت تقارير صحافية، أنّ بعثة "ريال مدريد" لم تتمكن من العودة إلى العاصمة الإسبانية، وستقضي ليلة أخرى في "بامبلونا"، بشمال إسبانيا بسبب سوءِ الأحوال الجوية . تقارير إخبارية الدوري الإسباني ريال مدريد -آخر الفيديوهات 0:33 دقيقة إشبيلية يمدد التعاقد مع لوبيتيغي حتى 2024 3:17 دقيقة مانشستر سيتي ينتصر بسهولة وليدز يودع مبكراً 3:12 دقيقة باكايوكو يمنح نابولي الفوز 4:20 دقيقة مانشيني يحرم إنتر من خطف نقاط الفوز أمام روما 0:40 دقيقة سابالينكا تقصي أنس جابر من بطولة أبو ظبي 2:46 دقيقة سيكسرز "المنقوص" يسقط أمام ناغتس 0:27 دقيقة هاريسون يفجر المفاجأة ويقصي غارين من ديلراي بيتش 4:07 دقيقة سان جيرمان يحقق أول انتصار تحت قيادة بوتشيتينو 3:13 دقيقة مانشستر يونايتد يتأهل إلى الدور الرابع 2:19 دقيقة ريال مدريد يتعثر بالتعادل أمام أوساسونا