التغطية الخاصة - مباريات ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وبرشلونة

هدف (89) سانتي مينا يزيد متابع برشلونة بهدف ثانٍ 2-1.

هدف (88) سواريز يعيد أتلتيكو مدريد للصدارة بهدف قاتل.

(83) مصاعب برشلونة تزداد بعد طرد الفرنسي لنغليه إثر تلقيه الإنذار الأصفر الثاني.

هدف (82) البرازيلي لودي يكسر مصيدة التسلل ويدرك التعادل لصالح أتلتيكو مدريد.

1- ريال مدريد (81) 2- أتلتيكو مدريد (81) 3- برشلونة (77).

عشر دقائق على نهاية المباريات الثلاث وريال مدريد يتقدم بهدف نظيف وأتلتيكو مدريد يتأخر بذات النتيجة وبرشلونة متعادل.

هدف (75) الكرواتي بوديمير يهدي أوساسونا هدف التقدم على أتلتيكو.



1- ريال مدريد (81) 2- أتلتيكو مدريد (80) 3- برشلونة (77).

هدف (68) ناتشو يمنح ريال مدريد التقدم على بلباو وأتلتيكو لا يزال متعادلاً 0-0، والترتيب الآن

1- ريال مدريد (81) 2- أتلتيكو مدريد (81) 3- برشلونة (77).

- النتائج والترتيب الآن مع الدقيقة الخامسة والستين:

أتلتيكو مدريد وأوساسونا (0-0)

ريال مدريد وبلباو (0-0)

برشلونة وسلتا فيغو (1-1)

1- أتلتيكو مدريد (81) 2- ريال مدريد (79) 3- برشلونة (77).

(61) ضربة رأس من البرازيلي كاسيميرو تصطدم بالعارضة.

هدف ملغي (59) المونتونيغري سافيتش افتتح التسجيل لصالح أتلتيكو مدريد لكن تقنية الفيديو أثبتت وجوده في موقف تسلل لتبقي على التعادل 0-0.

(57) تسديدة قوية من الكرواتي مودريتش تصطدم ببراعة حارس بلباو.

(50) البلجيكي كورتوا يبقي على حظوظ ريال مدريد بتصديه لصاروخية مارتينيز من زاوية ضيقة.

انطلاق الشوط الثاني.

انتهاء الشوط الأول دون تغيير في سلم الترتيب.

(43) في هذه الدقيقة ريال مدريد كاد يتلقى هدفاً من ركلة حرة مباشرة وأتلتيكو اقترب من التسجيل بتسديدة ساوول التي ارتطمت بالقائم.

هدف (38) سانتي مينا يقود سلتا فيغو لتعديل النتيجة أمام برشلونة 1-1.

بهذه النتائج يكون الترتيب: 1- أتلتيكو مدريد (81) 2 - ريال مدريد (79) 3 - برشلونة (77).

(35) مع بقاء 10 دقائق على نهاية الشوط الأول يبدو عجز أتلتيكو وريال عن التسجيل أمراً غريباً خاصة وأنّ المسابقة وصلت إلى الأمتار الأخيرة.

هدف (28) برشلونة يتقدم على سلتا فيغو 1-0 بفضل الأرجنتيني ليونيل ميسي.

بهذه النتائج يكون الترتيب: 1- أتلتيكو مدريد (81) 2 - ريال مدريد (79) 3 - برشلونة (79).

(22) انتصاف الشوط الأول وسواريز بكل تأكيد رجل المباريات الثلاث بعدما أضاع للمرة الثالثة فرصة تقدم أتلتيكو مدريد وهذه المرة في القائم، فيما يخص ريال وبرشلونة فالتعادل السلبي مسيطر على مباراتيهما.

(15) فرصة أخرى لأتلتيكو من سواريز والحارس سيرجيو هيريرا في المكان المناسب والتعادل مسيطر على المباريات الثلاث.

- هناك في برشلونة تبقى الأفضلية في السيطرة مع ميسي ورفاقه أما ريال مدريد فهو الأخطر من بلباو لكن الشباك لا تزال صامتة.

(10) الأوروغوياني لويس سواريز كاد يمنح أتلتيكو مدريد الأفضلية لولا تدخل الحارس.

مع استمرار التعادل السلبي في أول 10 دقائق يبقى الترتيب على حاله، الوحيد الذي سيفقد حظوظه في المنافسة على اللقب مع هذه النتائج هو برشلونة.