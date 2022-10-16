مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر اليوم

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم بث مباشر وحصرياً على beIN SPORTS



موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة

البث المباشر لمباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم الأحد 16 أكتوبر انطلاقاً من الساعة 17:15 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة ريال مدريد وبرشلونة ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS 1.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة في بث مباشر عبر الانترنت

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مباراة ريال مدريد وبرشلونة - التغطية الخاصة

دق 35: كرة عكسية من مدافع برشلونة إيريك غارسيا، أتت امام هجوم ريال مدريد الذي تلاعب بدفاع برشلونة ثم جاء الدور على فالفيردي الذي صوّب بقوة وسجل الهدف الثاني للملكي (2-صفر)

دق26: كرة نموذجية من رافينيا والبولندي ليفاندوفسكي حاول وضع الكرة في الشباك الخالية لكن كرته علت المرمى.

فاز ريال مدريد في 5 من آخر 6 مواجهات ضد برشلونة في جميع المسابقات، وهو نفس عدد الانتصارات التي حققها على منافسه في 18 مواجهة سابقة.

لم يخسر الفرنسي فرلاند مندي ظهير ريال مدريد في 5 مباريات كلاسيكو بجميع المسابقات.

دق 12: بوسكيتش يواصل ارتكاب الأخطاء، ريال مدريد نحو السرعة القصوى من خلال فينيسيوس الذي صوب كرة تألق في ردها الحارس الألماني لتأتي الكرة أمام بنزيمة الذي دون هدف السبق (1-صفر)

دق 8: ردة فعل ريال مدريد كانت من خلال البرازيلي فينيسيوس الذي صوب بجانب مرمى الحارس تير شتيغن.

دق5: أول محاولة في المباراة من أقدام البرازيلي رافينيا بتصويبة كانت سهلة للحارس الأوكراني أندري لونين.

الكلاسيكو هو أكثر المواجهات في تاريخ الدوري بواقع 184 لقاء، حيث فاز ريال مدريد في 76 مناسبة وبرشلونة 73 مرة، فيما تعادلا 35 مرة، وكل فريق سجل 295 هدفاً.

بداية المباراة على أرضية ملعب سانتياغو بيرنابيو.

التنشكيلة الأساسية:

ريال مدريد

برشلونة