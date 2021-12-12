ريال مدريد وأتلتيكو مدريد: أبرز أحداث المباراة

الدقيقة 46 – انطلاق الشوط الثاني

ريال مدريد ينهي الشوط الأول بتقدم مستحق على أتلتيكو مدريد بهدف نظيف أحرزه كريم بنزيمة بشكل رائع.

الدقيقة 35 - الفرصة الأقرب لأتلتيكو مدريد للتسجيل منذ انطلاق المباراة، ركلة حرة مباشرة انبرى لها غرييزمان وسددها رائعة تخطت الحائط البشري فوجدت الحارس كورتوا الذي تألق بتصدي ولا أروع منقذاً مرماه من تلقي هدف التعادل.

الدقيقة 30 – نشاط هجومي لأتلتيكو سعياً لإدراك التعادل إلا أن دفاع الريال بقيادة ألابا وميليتاو مع الضغط الدائم للاعبي الوسط المدافعين الثلاثي كروس ومودريتش وكاسيميرو أفسد جميع محاولات الضيوف.

الدقيقة 16 – ريال مدريد يكشر مبكراً عن أنيابه، هجمة منظمة رائعة للفريق الملكي بدأها كاسيميرو الذي مرر الكرة لأسينسيو فأهداها الأخير لفينيسيوس جونيور فتوغل البرازيلي الدولي من الجهة اليمنى ورفعها متقنة استقبلها نجم الفريق ومهاجمه الفرنسي كريم بنزيمة بيمناه مباشرة وأودعها شباك الحارس يان أوبلاك.

الدقيقة الرابعة – انطلاقة قوية لأتلتيكو مدريد المهاجم ماثيوس كونيا هدد مرمى الريال في فرصتين متتاليتين ودفاع الفريق الملكي بدأ يستشعر الخطورة.

الدقيقة الأولى – حكم اللقاء أنطونيو ميغيل ماثيو لاهوز أطلق صافرته معلناً بداية المباراة المرتقبة، ريال مدريد المتصدر وصاحب الأرض يسعى لتخطي عقبة الديربي وتعزيز موقعه في الصدارة فيما يحاول أتلتيكو أن يستعيد توازنه ويخرج من دوامة نتائجه السيئة محلياً.

ريال مدريد وأتلتيكو مدريد: تشكيلة الفريقين

ريال مدريد

أتلتيكو مدريد

And now… The 𝗹𝗶𝗻𝗲-𝘂𝗽 for your 𝗔𝘁𝗹𝗲́𝘁𝗶𝗰𝗼 𝗱𝗲 𝗠𝗮𝗱𝗿𝗶𝗱 ❤️🤍 pic.twitter.com/FZNHwQQoSD — Atlético de Madrid (@atletienglish) December 12, 2021

ريال مدريد وأتلتيكو مدريد: كيفية المشاهدة

فرضت مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنوات beIN SPORTS نظراً للكرة الهجومية التي يلعبها الفريقين ولاحتمالات تواجد البرازيلي فينيسيوس في القائمة الأساسية.

ومشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد فرصة سانحة لمشتركينا لحضور مواجهة من العيار الثقيل، مع بدء الأمسية المليئة بالمباريات.

ويأمل أنشيلوتي أن يواصل فريقه صدارته المريحة للدوري مستغلاً النتائج اللافتة التي يحققها مؤخراً حتى وإن كانت المهمة صعبة على أرضه.

مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد - معلومات البث مباشر



مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على قناة beIN SPORTS 1 PREMIUM في الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.



وستبث مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

ولتبقوا على مقربة من مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، للاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.

