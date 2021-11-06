

مشاهدة مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو

معلومات البث المباشر لمباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو

مشاهدة مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو، في المرحلة 13 من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، عبر الإنترنت أو من خلال البث التلفزيوني، متاحة مباشرةً وحصرياً على beIN SPORTS.

مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو - معلومات البث مباشر

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وستبث مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو اليوم السبت على الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

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ريال مدريد ورايو فاليكانو - التفاصيل والأحداث

واصل ريال مدريد من حيث أنهى الفترة الأولى من زمن المواجهة، فأحكم قبضته على الدقائق الأولى للشوط الثاني وتجلت الثقة التي منحها التقدم للفريق الأبيض في الجمل التكتيكية والعروض الفنية الرائعة التي يقدمها فينيسيوس والمعزوفات الموسيقية القادمة من كريم بنزيمة (62).

المباراة تعود في شوطها الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم ريال مدريد على رايو فاليكانو 2-صفر.

هدف بنزيمة جاء من تمريرة في غاية الروعة من النمساوي ألابا.

بسط ريال مدريد سيطرته على ما تبقى من مجريات وأحداث الفترة الأولى (استحواذاً وفرصاً)، وبعد سلسلة من المحاولات التي تألق في ردّها الحارس المقدوني ديميتروفسكي، عجز الأخير عن إبطال مفعول خطورة الفرنسي بنزيمة الذي انفرد وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 38.

الحكم عاد للـVAR من أجل التثبت في وضعية فينيسيوس الذي كان وراء تسجيل هدف السبق لأبناء المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

استغل ريال مدريد التوجه الكبير للاعبي فاليكانو نحو المقدمة والاختلال الدفاعي الناتج عن قلة التوازن الموجود بين الخطوط جراء هذه الحالة لتصل الكرة نحو أسينسيو الذي أرسل عرضية متقنة نحو كروس صاحب الهدف الأول من تسديدة قوية (15).

انطلاقاً من الدقيقة الرابعة، حاول ريال مدريد رويداً رويداً استعاب ضغط الضيوف بالنقلات القصيرة والبحث عن بنزيمة الذي مهد كرة لفينيسيوس الذي هز الشباك (5) لكن حكم المباراة بابلو غونزاليس اعتبر بأن البرازيلي كان في موضع تسلل.

دخل رايو فاليكانو مباشرة في صلب الموضوع مهدداً مرمى الحارس البلجيكي تيبو كورتوا في الدقيقة الأولى بعد أن لعبت الكرة من خلف الخط الدفاعي للفريق الملكي لتصل إلى ألفارو غارسيا الذي صوب دون تركيز فأضاع فرصة افتتاح التسجيل مبكراً.

بداية المواجهة على أرضية ملعب سانتياغو برنابيو.

التشكيلة الأساسية:

ريال مدريد

رايو فاليكانو