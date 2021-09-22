

موعد مباراة ريال مدريد وريال مايوركا

البث المباشر لمباراة ريال مدريد وريال مايوركا اليوم الأربعاء 22 سبتمبر انطلاقاً من الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة ريال مدريد وريال مايوركا ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS 1 PREMIUM.



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مباراة ريال مدريد وريال مايوركا - التفاصيل والأحداث



التشكيلة الأساسية

ريال مدريد

ريال مايوركا