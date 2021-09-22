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مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال مايوركا بث مباشر اليوم على beIN SPORTS
موعد مباراة ريال مدريد وريال مايوركا
البث المباشر لمباراة ريال مدريد وريال مايوركا اليوم الأربعاء 22 سبتمبر انطلاقاً من الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة.
مباراة ريال مدريد وريال مايوركا ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS 1 PREMIUM.
مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال مايوركا في بث مباشر عبر الانترنت
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مباراة ريال مدريد وريال مايوركا - التفاصيل والأحداث
التشكيلة الأساسية
ريال مدريد
ريال مايوركا