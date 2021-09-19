فالنسيا - ريال مدريد - أبرز أحداث المباراة

الدقيقة 89 – هدف التقدم للريال .. فينيسيوس رد الجميل لبنزيمة إذ رفع كرة عرضية رائعة انقض عليها بنزيمة برأسه مسجلاً الهدف الثاني وسط صدمة لاعبي فالنسيا وجماهيره.

الدقيقة 86 - فينيسيوس جونيور أنقذ ريال مدريد وأحرز هدف التعادل، من تمريرة رائعة من كريم بنزيمة، فسددها المهاجم البرازيلي بثقة مسجلاً هدف التعادل.



الدقيقة 75 – ريال يكثف من محاولاته للعودة إلى اللقاء وإدراك التعادل، بنزيمة سدد قذيفة قوية مجدداً إلا أن حارس فالنسيا مامارداشفيلي أحد أفضل لاعبي المباراة تصدى للكرة بثبات وثقة.

الدقيقة 67 - ينزيمة ضيع فرصة إدراك التعادل بعد أن سدد من داخل منطقة الجزاء وجدها حارس فالنسيا بين يديه.

الدقيقة 66 – دورو "ابن ريال مدريد" ومهاجم فالنسيا حالياً استغل كرة عرضية من الجانب الأيمن اصطدمت برأس فاسكيز وتهيأت له فسددها مباشرة بشكل رائع بيسراه سكنت الشباك معلنة تقدم الخفافيش بهجف نظيف.

الدقيقة 60 – تسديدة رائعة من كاسيميرو وتصدي رائع من حارس فالنسيا ريال مدريد يستعيد السيطرة مجدداً بعد بداية قوية من فالنسيا في الشوط الثاني.

الدقيقة 50 – مجدداً فالنسيا هو الأفضل وهو الأقرب لإحراز هدف التقدم، يونس موسى توغل من الجانب الأيمن ثم مرر كرة بينية رائعة للمتمركز على حدود منطقة الجزاء غويديش الذي سددها بشكل مباشر ذهبت فوق عارضة مرمى ريال مدريد.

الدقيقة 46 – انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول على وقع التعادل السلبي بين الفريقين

الدقيقة 43 – غابريل باوليستا مدافع فالنسيا كاد أن يفتتح التسجيل لفريقه عندما ارتقى لركلة حرة مباشرة وسددها برأسه من داخل منطقة الجزاء أخرجها بثبات وثقة كورتوا في أخر فرص الشوط الأول.

الدقيقة 41 - تيبو كورتوا حارس ريال مدريد خرج من مرماه في توقيت رائع متصدياً لانفراد تمام من جناح فالنسيا الخطير غونزالو غويديش

الدقيقة 31 – ماكسي غوميز مهاجم فالنسيا توغل من الجانب الأيسر ومرر كرة أرضية مرت من الجميع ولكن مدافع الريال دافيد ألابا أخرجها قبل أن تصل لمهاجم الخفافيش الآخر هوغو دورو.

الدقيقة 26 – تبديل اضطراري آخر في المباراة ولكنه من نصيب ريال مدريد هذه المرة خروج داني كارفاخال ونزول لوكاس فاسكيز.

الدقيقة 15- تبديل اضطراري أول لفالنسيا بخروج كارلوس سولر نجم أصحاب الأرض ودخول يونس موسى

الدقيقة 11 – المحاولة الصريحة الأولى على المرمى كانت من جانب ريال مدريد، فيديريكو فالفيردي سدد كرة من داخل منطقة الجزاء من الجانب الأيمن أخرجها حارس فالنسيا جبورجي مامارداشفيلي إلى ركلة ركنية.

الدقيقة الثامنة – انطلاقة قوية للمباراة ومحاولات مستمرة من الفريقين وسرعة واضحة في نقل الهجمات إلا أن اليد العليا للمدافعين إلى الآن.

الدقيقة الأولى – الحكم بابلو غونزاليس فويرتيس أعلن انطلاق المواجهة الكبرى بين فالنسيا وريال مدريد، الأجواء تبدو رائعة في ملعب ميستايا معقل فريق الخفافيش، قمة مرتقبة الفائز بها سيقتنص الصادرة من أتلتيكو مدريد.