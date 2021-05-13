مباراة ريال مدريد وغرناطة بث مباشر اليوم

مشاهدة مباراة ريال مدريد وغرناطة بث مباشر اليوم حصرياً على beIN SPORTS

موعد مباراة ريال مدريد وغرناطة

البث المباشر لمباراة ريال مدريد وغرناطة اليوم الخميس 13 مايو انطلاقاً من الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة ريال مدريد وغرناطة ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS 1.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وغرناطة في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT.

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مباراة ريال مدريد وغرناطة - لحظة بلحظة

مباراة ريال مدريد وغرناطة | التشكيلة الأساسية للفريقين

ريال مدريد

غرناطة