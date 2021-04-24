مشاهدة مباراة ريال مدريد وبيتيس فرصة سانحة لمشتركينا لحضور مواجهة هامة ضمن السباق "المحموم" للتتويج بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم، مع بدء الأمسية المليئة بالمباريات.

وفرضت مباراة ريال مدريد وبيتيس نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنوات beIN SPORTS نظراً لحاجة الفريق الملكي الماسة لنقاط المواجهة لمواصلة الضغط على أتلتيكو مدريد المتصدّر كما ينشد ريال بيتيس تحقيق نتيجة إيجابية بغية انتزاع مركز مؤهل للدوري الأوروبي.

ولمن ستفوته مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال بيتيس في بث مباشر الان يمكنه متابعة تغطيتنا الخاصة للقاء عبر موقعنا وحساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي.

ورغم الغيابات العديدة في صفوفه سيبحث فريق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان عن تحقيق الفوز للمضي قدماً نحو الاحتفاظ بلقب الليغا.

مباراة ريال مدريد وريال بيتيس - التغطية الخاصة

(60) أخطر فرص المباراة من الأرجنتيني رودريغيز لكن كورتوا في المكان المناسب.

(57) المكسيكي النشيط لاينز يجرب حظه بتسديدة من خارج منطقة الجزاء تخطئ المرمى.

(55) كرة قوية خادعة من رودريغو ترتطم في عارضة التشيلي برافو.

(53) ضربة رأس من الجزائري عيسى مندي يمسكها كورتوا دون عناء.

(50) بنزيمة يفشل في استلام كرة بينية ويفوّت على ريال مدريد فرصة التقدم.

انطلاق الشوط الثاني.

انتهاء الشوط الأول بالتعادل بلا أهداف.

(43) البرازيلي ميليتاو يتدخل في الوقت الحاسم وينقذ ريال مدريد من تلقي هدف مفاجئ.

(29) كاناليس يرد سريعاً بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء تنحرف عن مرمى البلجيكي كورتوا.

(27) ريال مدريد يواصل الضغط مستفيداً من تحركات بنزيمة المؤثرة وضربة رأس من إيسكو تخطئ المرمى.

(25) ريال مدريد كاد يسجل في مناسبتين خلال دقيقة واحدة من محاولة للبرازيلي رودريغو تلتها أخرى للفرنسي كريم بنزيمة.

(18) أول ظهور لريال مدريد يأتي من تسديد إيسكو لركلة حرة مباشرة تعلو المرمى.

ريال مدريد يتحسن نسبياً مع الدقائق الخمس التالية لكن الخطورة غائبة.

مرور خمس دقائق على البداية ولا يوجد أي خطورة أو أفضلية لأي من الفريقين.

انطلاق المباراة.

مباراة ريال مدريد وبيتيس - معلومات البث مباشر



• مباراة ريال مدريد وبيتيس ستقام اليوم السبت 24 أبريل 2021.

• ستبث المباراة المرتقبة اليوم على قناتي beIN SPORTS 1 PREMIUM وbeIN SPORTS 1.

• مواجهة ريال مدريد وبيتيس ستقام في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة (22:00).

• ستبث مواجهة ريال مدريد وريال بيتيس بتقنية فائقة الجودة على الإنترنت عبر beIN CONNECT.

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القائمة الرسمية لكل من ريال مدريد وريال بيتيس