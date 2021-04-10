سنتابع معكم خلال الساعات القادمة البث المباشر المرتبط بمباراة ريال مدريد وبرشلونة في واحدة من أهم مباريات اليوم السبت.

وتمثل مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة في بث مباشر اليوم أهمية بالغة نظراً لقوة المنافسة على لقب الليغا، إذ أنّ ريال مدريد يريد التمسك بحظوظه والتصدر مؤقتاً حاله كحال برشلونة قبل مباراة أتلتيكو مدريد مع ريال بيتيس الأحد.

مباراة ريال مدريد وبرشلونة - مباشر

البث المباشر لمباراة ريال مدريد وبرشلونة سيكون اليوم السبت في العاشر من نيسان/ أبريل في الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

إضافة إلى البث التلفزيوني، تبث beIN SPORTS مباراة ريال مدريد وبرشلونة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

وتوفر beIN CONNECT العديد من المزايا لجماهيرها، كما تحتوي على باقات رياضية وترفيهية مختلفة تشمل كافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

ولتبقوا على مقربة من مباراة ريال مدريد وبرشلونة أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي.