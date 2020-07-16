مباراة ريال مدريد وريال فياريال إحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستنقل على قنواتنا اليوم خاصة وأن هذا الاختبار قد يكون الأصعب للميرنغي الذي يبحث عن إنهاء سباق الصدارة والتتويج رسمياً باللقب.

وتكتسي مشاهدة مباراة ريال مدريد وفياريال أهميتها من دورها في مسألة حسم اللقب مبكراً، إذ أن فوز ريال مدريد يعني تتويج كتيبة زيدان بشكل رسمي دون انتظار نتيجة برشلونة أمام أوساسونا.



مشاهدة مباراة ريال مدريد وفياريال في بث مباشر عبر الانترنت

البث المباشر لمباراة ريال مدريد وفياريال اليوم الخميس 16 يوليو انطلاقاً من الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة ريال مدريد وفياريال ستكون منقولة حصرياً على HD1.

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS مباراة ريال مدريد وفياريال بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT .

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