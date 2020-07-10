مشاهدة مباراة ريال مدريد وألافيس متوفرة لمشاهدي beIN SPORTS عبر الانترنت أو المشاهدة التلفزيونية بنقل مباشر وحي فقط عبر قنواتنا، إذ سيبدأ البث المباشر باستديو تحليلي يتضمن تقارير مميزة.

ويهتم عشاق الملكي كثيراً في مشاهدة مباراة ريال مدريد وألافيس في بث مباشر اليوم خاصة وأنّ اللقاء يأتي ضمن الجولة الخامسة والثلاثين من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويسعى ريال مدريد متصدّر الـ"ليغا" للمحافظة على الفارق الذي كان يفصله عن غريمه التقليدي برشلونة الثاني قبل انطلاق الجولة.

ويحتل الفريق الملكي الريادة برصيد 77 نقطة بفارق نقطة عن برشلونة الذي فاز الأربعاء على جاره إسبانيول بهدف دون رد وقلّص الفارق إلى نقطة مؤقتاً.

وتبدو مهمة زملاء الفرنسي كريم بنزيمة يسيرة منطقياً لتجاوز عقبة منافسهم المتعثر والذي يحتل المركز 17 برصيد 35 نقطة وبالتالي إعادة الفارق مع برشلونة إلى أربع نقاط.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وألافيس في بث مباشر عبر الانترنت

موعد مباراة ريال مدريد وألافيس سيكون اليوم الجمعة على الساعة 23:00 بتوقيت مكّة المكرمة وستكون منقولة عبر beIN SPORTS HD 1 وbeIN SPORTS HD 3.

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT.

للاطلاع على الباقات وللاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.



