موعد مباراة ريال مدريد وريال سوسييداد

البث المباشر لمباراة ريال مدريد ومضيفه ريال سوسييداد اليوم الأحد 21 يونيو/حزيران انطلاقاً من الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة ريال مدريد وريال سوسييداد ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 1 و beIN SPORTS HD 3.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسييداد في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT .

للاطلاع على الباقات والمزايا العديدة والعروض الخاصة الكثيرة اضغط هنا وللاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.