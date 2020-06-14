مشاهدة مباراة ريال مدريد وإيبار اليوم في بث مباشر متاح فقط على beIN SPORTS حيث يمكنك الاطلاع على موعد المباراة في جدول أهم مباريات اليوم ضمن الجولة الثامنة والعشرين من منافسات الدوري الإسباني.

وفرض فوز برشلونة بسهولة على مايوركا أمس السبت وابتعاده بالصدراة، الكثير من الأهمية على مشاهدة مباراة ريال مدريد في بث مباشر أمام ضيفه إيبار، إذ سيسعى الملكي للحاق بمنافسه والإبقاء على حظوظه في خطف لقب الليغا.



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وسيكون ختام الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني مرتقباً أيضاً إذ ينافس ريال سوسييدا بشدة على مقعد مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل وهو بحاجة للفوز على أوساسونا العنيد.

في الجدول أدناه تتعرف على موعد مشاهدة المواجهة التي تبحث عنها في بث مباشر، مع القناة الناقلة وتوقيتها، مثل موعد مباراة ريال مدريد وإيبار اليوم الأحد.