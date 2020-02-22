موعد مباراة ريال مدريد وليفانتي

البث المباشر لمباراة ريال مدريد ومضيفه ليفانتي اليوم السبت 22 شباط/فبراير انطلاقاً من الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة ريال مدريد وليفانتي ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 3.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT .

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مباراة ريال مدريد وليفانتي - لحظة بلحظة

24: تصويبة البرازيلي مارسيلو مرت برداً وسلاماً على مرمى ليفانتي

16: خروج حارس ليفانتي فيرنديز كاد أن يتسبب بهدف لريال مدريد بعد أن فشل في ابعاد الكرة ليضربها كاسيميرو برأسه فمرت بجانب الخشبات الثلاثة

11: الفرنسي بنزيمة في وضعية انفراد لكن تصويبته تجد حارس ليفانتي

10: أول محاولة على المرمى كان وراءها العائد من الاصابة البلجيكي هازار .

بداية مباراة الجولة 25 من الدوري الإسباني على أرضية ملعب سيوداد دي فالنسيا

التشكيلة الأساسية للفريقين

ريال مدريد

ليفانتي