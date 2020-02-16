ستنقل قنواتنا مباراة ريال مدريد وسلتا فيغو في بث مباشر وحصري كما سنغطي المواجهة المرتقبة عبر موقعنا وحساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي.

ريال مدريد وسلتا فيغو - التغطية الخاصة

(75) ريال مدريد يسيطر على اللقاء ويتجنب الاندفاع للأمام الذي كان عليه قبل هدف التقدم.

هدف (65): راموس يضيف الهدف الثاني من ركلة جزاء حصل عليها البلجيكي هازار بذكاء كبير.

(59) كروس يجرب مرة أخرى وهذه المرة خارج المرمى.

هدف (52): الألماني كروس يجد الحل عقب جملة تكتيكية ينهيها بهدوء في المرمى.

(49) تقنية الفيديو تلغي هدفاً لريال مدريد بسبب تسلل راموس قبل وضعه الكرة في الشباك.

البلجيكي كورتوا يتألق وينقذ ريال مدريد من تلقي الهدف الثاني في اللحظات الأخيرة من الشوط.

(41) الويلزي بيل كاد يباغت سلتا فيغو ولكن الحظ يعانده.

(38) مارسيلو يسدد على الطائر وكرته فوق المرمى.

مرور نصف ساعة وريال مدريد عاجز عن إيجاد الحلول لفك شيفرة دفاع سلتا فيغو المنظم.

سمولوف هو أول روسي يسجل هدفاً في ملعب سانتياغو برنابيو في الليغا منذ مايو 2003.

(17) كاسيميرو يظهر مجدداً بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء تعلو المرمى.

(14) بلانكو يصل إلى عرضية البرازيلي مارسيلو قبل الفرنسي كريم بنزيمة.

(10) أول تهديد لريال مدريد عبر ضربة رأس من البرازيلي كاسيميرو بجوار المرمى.

هدف (7): الروسي سمولوف يسجل هدفاً يشعل المباراة مبكراً.

انطلاق مباراة ريال مدريد وضيفه.

تقديم مباراة ريال مدريد والبث المباشر

ويستقبل ريال مدريد اليوم منافسه سلتا فيغو في مباراة يحتاج فيها الملكي إلى الفوز لفك شراكة النقاط مع برشلونة وتعزيز صدارته للدوري الإسباني.

وسيكون الملكي في مهمة سهلة نظريا أمام ضيف متعثر في منطقة الهبوط بالمركز الثامن عشر.

يملك ريال مدريد 52 في الصدارة وهو نفس رصيد برشلونة الفائز أمس على خيتافي، فيما في جعبة سلتا المكافح 20 نقطة.

معلومات البث المباشر لمباراة ريال مدريد

مباراة ريال مدريد وسلتا فيغو تأتيكم في تمام الساعة الحادية عشرة ليلا في بث مباشر وحصري عبر beIN SPORTS HD3.

كما تبث المباراة عبر خدمة CONNECT المسبقة الدفع عبر الانترنت.

يسبق اللقاء استوديو تحليلي خاص لتناول كافة جوانب اللقاء الفنية والإحصائية.

مباراة شيقة في أمسية واعدة تتابعونها الليلة، فترقبونا.

كما بإمكانكم متابعة أهم جوانب المباراة بالفيديو عبر هذا المقال.

التشكيلة الرسمية