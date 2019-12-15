- نهاية الشوط الأول بتعادل سلبي: رغم المحاولات الكثيرة لريال مدريد إلا أن تألق الحارس خايمي دومينيك أبقى النتيجة متعادلة بلا أهداف.

(35) - أخطر فرص فالنسيا: خوسيه غايا يلعب عرضية محكمة لتوريس الذي ارتقى مستغلاً خروجاً خاطئاً لكورتوا لكن رأسيته اعتلت المرمى.

(30) -رغم كثرة المحاولات وتنويع الهجمات لم ينجح ريال مدريد في زيارة شباك الخفافيش، في حين اعتمد فالنسيا على الهجمات المرتدة دون أن ينجح في إنهاء أي منها.

(20) - عرضية محكمة من كارفاخال للبرازيلي الشاب رودريغو الذي سدّدها برأسه لكن المتألق دومينيك تفطن وتصدى.

(12) - ضغط ريال مدريد يستمر: الألماني طوني كروس يجد ثغرة للتسديد ويطلق كرة قوية زاحفة تصدى لها الحارس دومينيك ببراعة.

(10) - الريال أفضل على جميع المستويات. مودريتش يصارع دفاع فالنسيا ويمنح الكرة لبنزيمة الذي استقبلها ثم سدّد زاحفة وجدت الحارس دومينيك في المكان المناسب.

(6) - أول محاولة هجومية في المباراة كانت ملكية حيث سدّد المتألف فالفيردي كرة مخادعة تفطن لها الحارس خايمي دومينيك وأبعد الخطورة.

- بداية المباراة برغبة جامحة من الفريقين من أجل خطف النقاط الثلاث، خاصة النادي الملكي الساعي للانفراد بالصدارة قبل موقعة الكلاسيكو الأربعاء أمام الغريم برشلونة المتعثر بالتعادل أمام ريال سوسييداد.

وستكون مباراة ريال مدريد وفالنسيا اختباراً جديداً لمدى تأثر لاعبي الفريقين بضغط المباريات بعد المواجهة المجهدة للأول أمام كلوب بروج وللثاني أمام أياكس في دوري أبطال أوروبا منذ أيام.

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مباراة ريال مدريد وفالنسيا اليوم - مباشر



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