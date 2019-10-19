موعد مباراة ريال مدريد و مايوركا

البث المباشر لمباراة ريال مدريد و مايوركا اليوم السبت 19 تشرين الأول/أكتوبر انطلاقاً من الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة .

مباراة ريال مدريد و مايوركا ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 3.

مشاهدة مباراة ريال مدريد و مايوركا في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT .

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مباراة ريال مايوركا وريال مدريد - لحظة بلحظة



التشكيلة الأساسية للفريقين:

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ريال مايوركا