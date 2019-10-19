موعد مباراة ريال مدريد و مايوركا
البث المباشر لمباراة ريال مدريد و مايوركا اليوم السبت 19 تشرين الأول/أكتوبر انطلاقاً من الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة .
مباراة ريال مدريد و مايوركا ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 3.
مشاهدة مباراة ريال مدريد و مايوركا في بث مباشر عبر الانترنت
كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT .
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|مباراة ريال مايوركا وريال مدريد - لحظة بلحظة
التشكيلة الأساسية للفريقين:
ريال مدريد: غيابات بالجملة في تشكيلة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان
ريال مايوركا