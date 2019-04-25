موعد مباراة ريال مدريد وخيتافي

البث المباشر لمباراة ريال مدريد ومضيفه خيتافي اليوم انطلاقاً من الساعة 22:30 بتوقيت مكة المكرمة، حيث ستكون المواجهة منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 3.

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ريال مدريد - خيتافي .. تابعوا ابرز احداث المباراة لحظة بلحظة

- دق 50: الميرنغي يرد على خيتافي بتسديدة قوية وخطيرة من قدم إبراهيم دياز انحرفت عن المرمى بسنتيمترات قليلة.

- دق 47: كابريرا يدشن الشوط الثاني بتهديد مبكر لمرمى نافاس برأسية افتقدت للدقة المطلوبة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول: (0-0)

- دق 38: كريم بنزيمة يعود لتهديد مرمى صاحب الأرض بكرة قريبة لم تشكل خطراً كبيراً على الحارس دافيد سوريا.

- دق 36: كاسيميرو كاد يفتتح باب التسجيل لمصلحة الملكي لولا القليل من الحظ.

- دق 31: بعد نصف كاملة اتسمت بالركود والملل في غياب الفرص الحقيقية للتهديف. خيتافي يرد على تهديد ريال مدريد الافتتاحي بمخالفة حرة مباشرة أنقذها الحارس كيلور نافاس بصعوبة.

- دق 1: ريال مدريد بلا مقدمات يبدأ بتهديد مبكر لمرمى خيتافي بتسديدة قريبة من كريم بنزيمة.

بداية المباراة

ريال مدريد - خيتافي .. تشكيلتا الفريقين