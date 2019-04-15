مشاهدة مباراة ريال مدريد وليجانيس اليوم ختام المرحلة 32 من الدوري الإسباني متاحة على beIN SPORTS الاثنين.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وليجانيس مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS مع متابعة آخر استعدادات الفريقين.

مباراة ريال مدريد وليجانيس يسبقها البث المباشر لاستوديو تحليلي يتناول به ضيوف beIN SPORTS وضع الفريقين قبل المباراة وطريقة لعبهما إضافة إلى نشر عدة تقارير حصرية وإحصاءات خاصة للزملاء المكلفين بتغطية المباراة.

يمكنكم مشاهدة اللقاء على قناة HD 3 باللغة العربية الاثنين انطلاقاً من الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.



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ريال مدريد - ليجانيس .. شاهدوا احداث اللقاء لحظة بلحظة

- دق 15: برايثوايت قريب جداً من افتتاح النتيجة لصاحب الأرض غير أن رأسيته ابتعدت بقليل عن القائم الأيمن للحارس كيلور نافاس.

- دق 8: تمريرة ذكية من إيسكو لأسينسيو والأخير يسدد بسهولة بين أحضان الحارس كويار رغم موقعه المناسب.

بداية المباراة

ريال مدريد وليجانيس - تشكيلتا الفريقين