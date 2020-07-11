

مباراة برشلونة وريال بلد الوليد إحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستنقل على قنواتنا اليوم خاصة وأن هذا الاختبار قد يكون الأصعب للبلوغرانا الذي يبحث عن الضغط على المتصدر في الأمتار الأخيرة من المنافسة على اللقب.

وتكتسي مشاهدة مباراة برشلونة وبلد الوليد أهميتها من دورها في مسألة حسم اللقب مبكراً، إذ إن تعثر برشلونة وفوز ريال مدريد على غرناطة يعني تتويج كتيبة زيدان بشكل رسمي.

مشاهدة مباراة برشلونة وبلد الوليد في بث مباشر عبر الانترنت



البث المباشر لمباراة برشلونة وبلد الوليد اليوم السبت 11 يوليو انطلاقاً من الساعة 20.30 بتوقيت مكة المكرمة.



مباراة برشلونة وبلد الوليد ستكون منقولة حصرياً على HD 3 و HD1.

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS مباراة برشلونة وبلد الوليد بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT .

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