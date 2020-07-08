مباراة برشلونة واسبانيول بث مباشر

مشاهدة مباراة برشلونة واسبانيول

مشاهدة مباراة برشلونة واسبانيول متوفرة لمشاهدي beIN SPORTS عبر الانترنت أو المشاهدة التلفزيونية بنقل مباشر وحي فقط عبر قنواتنا.

موعد مباراة برشلونة واسبانيول سيكون اليوم الأربعاء 23:00 بتوقيت مكّة المكرمة وستكون منقولة عبر beIN SPORTS HD 1 وbeIN SPORTS HD 3.

مشاهدة مباراة برشلونة واسبانيول في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT.

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التغطية المباشرة

- كان فوز إسبانيول الأخير في الليغا على برشلونة في كامب نو في شهر فبراير 2009 (1-2)، عندما سجل إيفان دي لا بينا ثنائيته الوحيدة فقط لإسبانيول في المنافسة.

- فاز برشلونة في آخر 10 مباريات له في الليغا في كامب نو ضد إسبانيول، مسجلاً بمتوسط 3.3 هدفًا في مباراة واحدة، بينما تلقى هدفين فقط في المجموع.

- لم يخسر برشلونة في آخر 21 ديربي في الليغا ضد إسبانيول (فاز 16 مرة وتعادل 5 مرات)، محافظاً على شباكه نظيفة في 15 منها،وهي أفضل محصلة له دون هزيمة ضدهم في الدوري الممتاز.

- ديربي كتالوني واعد في الكامب نو بين برشلونة الساعي للفوز من أجل مواصلة الضغط على غريمه المتصدر ريال مدريد وضيفه إسبانيول صاحب المركز الأخير والذي يحاول جاهداً التشبث بدوري الأضواء حتى آخر رمق.



تشكيلة برشلونة

تشكيلة إسبانيول