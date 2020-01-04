موعد مباراة برشلونة واسبانيول

البث المباشر لمباراة برشلونة واسبانيول اليوم السبت 4 كانون الثاني/يناير انطلاقاً من الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة برشلونة واسبانيول ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 3.

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تابعوا أحداث مباراة برشلونة وإسبانيول في تغطية مباشرة

نهاية الشوط الأول: إسبانيول (1) - برشلونة (0)

دق 41: لويس سواريز يمر بجانب تعديل النتيجة ولكن كرته الماكرة تنهال على القائم.

برشلونة يعجز عن تهديد مرمى إسبانيول في ظل تكتر الأخير في مناطقه الخلفيه واعتماده على الهجمات المعاكسة التي اكتست صبغة الخطورة في أكثر من مناسبة.

دق 23: هدف - دافيد لوبيز يقتنص الهدف الأول لإسبانيول في الدربي رقم 171 بين الفريقين من رأسية متقنة بعد عرضية بالمقاس من مارك روكا.

20 دقيقة أولى اتسمت بجس النبض بين الفريقين حيث لم يبادر برشلونة المرشح لتحقيق الفوز بتهديد مرمى الحارس دييغو لوبيز.

بداية المباراة

إسبانيول - برشلونة.. تشكيلتا الفريقين