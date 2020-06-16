يترقب عشاق الدوري الإسباني اليوم مشاهدة البث المباشر لمباراة برشلونة وليغانيس في الجولة الثانية من استئناف المسابقة بعد أن أثبب الفرق الكبرى عدم تأثرها الكبير بالتوقف الذي فرضه فيروس كورونا في الأشهر الثلاثة الماضية.

وستبدأ مباراة برشلونة وليغانيس اليوم الثلاثاء 16 يونيو ويمكنكم مشاهدة البث المباشر بدءاً من الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مشاهدة مباراة برشلونة وليغانيس ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS HD 1 وbeIN SPORTS HD 3.

مشاهدة مباراة برشلونة وليغانيس في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT .

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