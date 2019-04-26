موعد مباراة برشلونة وليفانتي

البث المباشر لمباراة برشلونة وليفانتي يوم السبت 27 نيسان/أبريل انطلاقاً من الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة برشلونة وليفانتي ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 3.

مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

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