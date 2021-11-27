مشاهدة مباراة وبرشلونة وفياريال في بث مباشر وحصري على beIN SPORTS

كيف يمكن مشاهدة مباراة برشلونة وفياريال؟

برشلونة وفياريال مباشر

بداية "نارية" من الفريقين خصوصاً من جانب البلاوغرانا.

الدقيقة 9: غافي يهدر فرصة أخرى لبرشلونة من انفراد مع الحارس رولي.

الدقيقة 8: فرصة ذهبية للهولندي ممفيس ديباي الذي سدّد خارج مرمى فياريال بغرابة.

الدقيقة 5: خطأ من إيريك غارسيا كاد يكلّف برشلونة هدفاً مبكراً لو لا تسرعّ الهولندي أرنوت دنجوما وتدخّل جيرار بيكيه.

الدقيقة 4: حارس مرمى فياريال الأرجنتيني جيرونيمو رولي يتألق أمام رأسية المغربي عبد الصمد الزلزولي الرائعة.

فترة جسّ نبض بين الفريقين

صافرة البداية

ملعب "لا سيراميكا" مسرحاً لقمّة فريق "الغواصات الصفراء" وضيفه الكاتالوني

الحكم الإسباني سيزار سوتو حكماً لموقعة فياريال وبرشلونة.

تشكيلة برشلونة

تشكيلة فياريال

Here is our starting 1️⃣1️⃣ for the big game tonight!#VillarrealBarça pic.twitter.com/5Vwq2YJd1P — Villarreal CF English (@VillarrealCFen) November 27, 2021

سنتابع معكم البث المباشر المرتبط بمباراة برشلونة ومضيفه فياريال في واحدة من أهم مباريات اليوم السبت.

وتمثل مشاهدة مباراة برشلونة وفياريال في بث مباشر اليوم أهمية بالغة نظراً لقوة المنافسة على لقب الليغا، وعودة تشافي إلى ناديه ليقوده كمدرب والحماس الذي رافقها من قبل جماهير البلاوغرانا.

مباراة برشلونة وفياريال - مباشر

البث المباشر لمباراة برشلونة وفياريال سيكون اليوم السبت في السابع والعشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر في الساعة الـ11 مساء بتوقيت مكة المكرمة على beIN SPORTS 1 PREMIUM.

إضافة إلى البث التلفزيوني، تبث beIN SPORTS مباراة برشلونة وفياريال بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

وتوفر beIN CONNECT العديد من المزايا لجماهيرها، كما تحتوي على باقات رياضية وترفيهية مختلفة تشمل كافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

ولتبقوا على مقربة من مباراة برشلونة وفياريال أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي.