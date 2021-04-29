مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر

مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة

تشكيلة برشلونة

تشكيلة غرناطة

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مباراة برشلونة وغرناطة تأتي ضمن الجولة الثالثة والثلاثين من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويسعى الفريق الكاتالوني لاعتلاء صدارة الدوري الإسباني "لا ليغا" قبل خمس مراحل فقط على نهاية البطولة التي تشهد تنافساً كبيراً بين الثلاثي برشلونة وأتلتيكو مدريد وريال مدريد.

ولن تكون مهمة زملاء الأرجنتيني ليونيل ميسي يسيرة بالمرة إذ يعدّ غرناطة خصماً عنيداً قادراً على مفاجأة أي منافس.

موعد مباراة برشلونة وغرناطة سيكون اليوم الخميس على الساعة 20:00 بتوقيت مكّة المكرمة وستكون منقولة عبر beIN SPORTS 1.

مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT.

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