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وفرضت انتصارات ريال مدريد على منافسه الكاتالوني مهمة الملاحقة لمحاولة استعادة الصدارة، الأمر الذي أضاف الكثير من الأهمية على مشاهدة مباراة برشلونة في بث مباشر.



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جدول ومواعيد مباريات الدوري الإسباني هذا الموسم 2019 - 2020



في الجدول أدناه تتعرف على موعد مشاهدة المواجهة التي تبحث عنها في بث مباشر، مع القناة الناقلة وتوقيتها، مثل موعد مباراة برشلونة وسلتا فيغو اليوم السبت.